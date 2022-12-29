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Марочко: войска Украины наращивают силы и укрепляют позиции в районе Северска

Силовые структуры

Украинские подразделения начали наращивать силы и оборудовать дополнительные позиции в районе Северска Донецкой Народной Республики, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: войска Украины наращивают силы и укрепляют позиции в районе Северска

По его словам, разведчики заметили под Северском дежурную батарею Вооружённых сил Украины (ВСУ), содержащую три 155-миллимитровые буксируемые гаубицы М777.

"Также выявлено проведение работ по инженерному дооборудованию позиций западнее населённого пункта с установкой на них новых огневых средств и бронетехники", — уточнил офицер в беседе с ТАСС.

Ранее военный журналист Юрий Подоляка сообщил, что украинское командование пытается избежать потери Артёмовска, ведь в ином случае падёт вся линия обороны ВСУ в районах Северска и Соледара. Он подчеркнул: армия Украины несёт серьёзные потери на Артёмовском направлении, однако киевский режим продолжает перебрасывать туда свои резервы.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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