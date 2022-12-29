Марочко: войска Украины наращивают силы и укрепляют позиции в районе Северска

Украинские подразделения начали наращивать силы и оборудовать дополнительные позиции в районе Северска Донецкой Народной Республики, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, разведчики заметили под Северском дежурную батарею Вооружённых сил Украины (ВСУ), содержащую три 155-миллимитровые буксируемые гаубицы М777.

"Также выявлено проведение работ по инженерному дооборудованию позиций западнее населённого пункта с установкой на них новых огневых средств и бронетехники", — уточнил офицер в беседе с ТАСС.

Ранее военный журналист Юрий Подоляка сообщил, что украинское командование пытается избежать потери Артёмовска, ведь в ином случае падёт вся линия обороны ВСУ в районах Северска и Соледара. Он подчеркнул: армия Украины несёт серьёзные потери на Артёмовском направлении, однако киевский режим продолжает перебрасывать туда свои резервы.