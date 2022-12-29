Подоляка: Украина опять посбивала "Герани" объектами инфраструктуры и военными складами

Итоги ночных прилётов "харьковской группы" беспилотников "Герань" подвёл военный блогер Юрий Подоляка.

По информации ВСУ, всего было десять БПЛА (две группы по пять единиц). Из Харькова сообщили, что по городу зафиксировано три "прилёта", а еще минимум две успешно пораженных целей было в Славянске и Краматорске.

Украинские источники, разумеется, сообщили, что все "мопеды" были сбиты.

"Но минимум половина из них "сбивалась" местами скопления ВСУ, складами боеприпасов и снаряжения", — отметил Подоляка.

Дым поднимался на аэродроме в Чернобаевке, в районе железнодорожного узла Синельниково и в местах скопления ВСУ.

Еще одну группу "Гераней" заметили над Харьковской областью, подытожил военный блогер.