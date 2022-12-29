Марочко: офицеры Генштаба проверяют войска ВСУ, которым приказали захватить Кременную

Офицеры Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) проверяют войска, которые получили задачу по захвату Кременной, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, разведчикам из Луганской Народной Республики удалось выяснить, что офицерский состав находится на линии соприкосновения неподалёку от населённых пунктов Невское и Терны.

В интервью ТАСС он пояснил, что Генштаб намерен оценить реальное состояние украинских подразделений перед планируемым захватом населённого пункта Кременная.

Как отметил Марочко, офицеры проконтролируют расходование материально-технических средств и обеспечение солдат ВСУ разными видами довольствия.

Ранее стало известно, что украинские войска предпринимают попытки выполнить приказ командования о взятии Кременной до Нового года, однако из-за мощной оборонительной линии ВС РФ возле сёл Торское и Терны националисты пока не в силах продвинуться вперёд.