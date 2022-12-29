ISW: российская армия готовит решительное наступление в ЛНР

Российские подразделения готовятся к решительным действиям в Луганской Народной Республике, заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты из США в своей регулярной сводке отметили, что ВС РФ накапливают технику и силы в Луганске, куда были передислоцированы десантники из Херсонской области. Также специалисты ISW обратили внимание, что во время боевых действий в ЛНР российская артиллерия использует термобарические боеприпасы, а это свидетельствует о приоритетности операций в этом районе.

В докладе сообщается о продолжении наступательных операций ВС РФ в районе Артёмовска, Авдеевки и на западе ДНР.

Что касается Запорожской области, американские эксперты не ждут активизации боевых действий на этом направлении раньше весны 2023 года.

Тем временем военкоры рассказали, что в Запорожье замечены российские танки Т-80 БВ, кратно превосходящие по своим характеристикам боевые машины неприятеля.