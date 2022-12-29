Боец из бригады ДНР рассказал, что рюкзак спас его от гибели

Боец из Кургана с позывным "Белый", который участвует в спецоперации на Украине в составе 100-й гвардейской бригады армии Донецкой Народной Республики (ДНР), показал изрешеченный осколками рюкзак, который помог ему остаться в живых при обстреле. Военный выложил видео в соцсетях.

"На боевом выходе были, на штурме. Осколки прилетели в рюкзак. Представьте, как мне повезло. Залетели осколки сюда, а отсюда (у лямок) вылетели. Меня при этом не зацепило", — рассказал курганский боец.

В беседе с корреспондентом издания URA.RU, боец уточнил, что у него в рюкзаке лежал пауэрбанк, в который как раз и попали осколки, после чего сменили траекторию.