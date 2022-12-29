Утром 29 декабря Воздушно-космические силы РФ нанесли массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины, сообщил российский журналист Руслан Осташко.
"У натовской разведки истерика — Украину ждёт масштабная ракетная атака. Суммарный объём залпа составил порядка 100 ракет", — написал телеведущий в своём Telegram-канале.
Информацию о количестве боеприпасов также подтвердил главный украинский пропагандист Алексей Арестович.
Тем временем украинцы пишут в соцсетях, что пролетающие крылатые ракеты были замечены над восточными областями страны. Из Черниговской и Киевской областей уже поступают сообщения о звуках взрывов.
Ранее американские эксперты предупредили о готовящемся решительном наступлении российской армии в ЛНР.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.