Осташко: у разведки НАТО истерика — над Украиной около 100 ракет ВКС РФ

Утром 29 декабря Воздушно-космические силы РФ нанесли массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины, сообщил российский журналист Руслан Осташко.

"У натовской разведки истерика — Украину ждёт масштабная ракетная атака. Суммарный объём залпа составил порядка 100 ракет", — написал телеведущий в своём Telegram-канале.

Информацию о количестве боеприпасов также подтвердил главный украинский пропагандист Алексей Арестович.

Тем временем украинцы пишут в соцсетях, что пролетающие крылатые ракеты были замечены над восточными областями страны. Из Черниговской и Киевской областей уже поступают сообщения о звуках взрывов.

Ранее американские эксперты предупредили о готовящемся решительном наступлении российской армии в ЛНР.