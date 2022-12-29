АТ: Россия побеждает в радиоэлектронной войне на Украине, уничтожив 90% дронов ВСУ

ВС РФ уничтожили порядка 90% беспилотников ВСУ с начала спецоперации на Украине благодаря эффективности средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет обозреватель Asia Times Габриэль Онрада, ссылаясь на доклад Королевского института оборонных исследований.

Он отмечает, что Украина лишена преимуществ в ведении разведывательных мероприятий из-за РЭБ ВС РФ. Кроме того, когда беспилотники ВСУ стали падать с неба, это усложнило работу артиллерии и увеличило "живучесть" российских подразделений, а это позволило им закрепиться на определённых позициях и начать наступление.

"Скоро украинские артиллерийские батареи будут вести огонь вслепую. Это ещё больше усугубит проблему нехватки боеприпасов и станет новым испытанием для стратегического терпения США и НАТО, которые снабжают Украину, чтобы та могла продолжать боевые действия", — пишет Онрада.

Воздушные военные силы Украины также страдают от российских средств РЭБ. Экипажи отмечали, что связь с землёй русские глушили, подавляя навигацию и выводя из строя бортовые РЛС.

Ранее министр Украины Михаил Фёдоров заявил о разработке собственных ударных беспилотников для ВСУ.