ВС РФ уничтожили порядка 90% беспилотников ВСУ с начала спецоперации на Украине благодаря эффективности средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет обозреватель Asia Times Габриэль Онрада, ссылаясь на доклад Королевского института оборонных исследований.
Он отмечает, что Украина лишена преимуществ в ведении разведывательных мероприятий из-за РЭБ ВС РФ. Кроме того, когда беспилотники ВСУ стали падать с неба, это усложнило работу артиллерии и увеличило "живучесть" российских подразделений, а это позволило им закрепиться на определённых позициях и начать наступление.
"Скоро украинские артиллерийские батареи будут вести огонь вслепую. Это ещё больше усугубит проблему нехватки боеприпасов и станет новым испытанием для стратегического терпения США и НАТО, которые снабжают Украину, чтобы та могла продолжать боевые действия", — пишет Онрада.
Воздушные военные силы Украины также страдают от российских средств РЭБ. Экипажи отмечали, что связь с землёй русские глушили, подавляя навигацию и выводя из строя бортовые РЛС.
Ранее министр Украины Михаил Фёдоров заявил о разработке собственных ударных беспилотников для ВСУ.
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