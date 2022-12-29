Агент СБУ, собиравший данные о дислокации армии РФ, задержан в Херсонской области

На территории Херсонской области задержан агент, который собирал информацию о дислокации и передвижении Вооружённых сил РФ, а затем передавал её сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, гражданин Украины с помощью мессенджера WhatsApp передавал СБУ сведения о местонахождении, техническом оснащении и численности российских подразделений. Отмечается, что в дальнейшем эту информацию отправляли украинским солдатам для "корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов".

"Задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о ВС РФ", — подтвердили журналистам в Центре общественных связей ФСБ.

В отношении 54-летнего украинца возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж". Мужчину уже арестовали, ему грозит наказание вплоть до 20 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что представители ФСБ РФ задержали украинского агента, который в 2020–2021 годах шпионил за Черноморским флотом России.