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Военный эксперт Сивков: частичная мобилизация в России закончена успешно

Силовые структуры

Все недоработки, которые были выявлены во время частичной мобилизации, удалось оперативно устранить, заявил Pravda.Ru заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Cейчас можно утверждать, что мобилизационные мероприятия закончены успешно.

Военный эксперт Сивков: частичная мобилизация в России закончена успешно

"Реформы министра Сердюкова и начальника Генштаба Макарова основательно разгромили всю систему мобилизационной подготовки ВС РФ", — отметил эксперт.

После того, как верховным главнокомандующим вновь стал Владимир Путин, пришлось разбираться с массой вопросов, добавил специалист, потому устранить все вскрывшиеся недостатки было технически невозможно.

Но как показала частичная мобилизация, основные проблемы были успешно решены, считает Сивков.

Тех людей, которые были призваны не по закону, не в соответствие с требованиями, отправили обратно, пояснил он, а необходимый контингент подготовленных людей было собран.

"Более того, этих людей не бросали в бой без надлежащей подготовки в отличие от украинцев", — уточнил учёный.

Сивков напомнил, что в настоящее время 150 тысяч мобилизованных находятся в полевых лагерях, где проходят тщательную подготовку, осваивая новую технику.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что "украинское командование восполняет потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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