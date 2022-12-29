Военные 57-й ОМПБр ВСУ в Артёмовске попали в окружение ВС РФ и понесли крупные потери

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные военные действия в зоне СВО. 29 декабря армия РФ нанесла удары по территории Украины.

ВС РФ продолжают успешное продвижение в окрестностях Артёмовска (Бахмута), ведя интенсивные бои на северо-востоке от города. Военнослужащие 57-й ОМПБр ВСУ пытались атаковать позиции русский войск в юго-восточном пригороде Артёмовска, однако были взяты в окружение и с трудом вышли из него. Подразделение понесло крупные потери.

Как сообщает "Военное обозрение", армия России подбила несколько боевых бронированных машин, в том числе бронетехнику турецкого производства. Ликвидирован армейский автомобиль с боеприпасами. От сильного удара и детонации машина полностью сгорела.