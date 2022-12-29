Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные военные действия в зоне СВО. 29 декабря армия РФ нанесла удары по территории Украины.
ВС РФ продолжают успешное продвижение в окрестностях Артёмовска (Бахмута), ведя интенсивные бои на северо-востоке от города. Военнослужащие 57-й ОМПБр ВСУ пытались атаковать позиции русский войск в юго-восточном пригороде Артёмовска, однако были взяты в окружение и с трудом вышли из него. Подразделение понесло крупные потери.
Как сообщает "Военное обозрение", армия России подбила несколько боевых бронированных машин, в том числе бронетехнику турецкого производства. Ликвидирован армейский автомобиль с боеприпасами. От сильного удара и детонации машина полностью сгорела.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.