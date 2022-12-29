Сатановский заявил о направлениях военных угроз для России в 2023 году

Коллективный Запад во главе с США может быть прямой угрозой для РФ сразу с нескольких направлений. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

Он отметил, что США будут усиливать давление на Россию в предстоящем году, вдоль границ РФ возникнет напряжение. Особое внимание следует уделить Дальнему Востоку и Арктике, где Вашингтон не доволен доминированием РФ. Америка может задействовать Аляску и Скандинавию, чтобы создать угрозу России.

"Мы будем иметь горячие точки и в Заполярье, и в северо-западном направлении — Польша, Белоруссия, Калининградская область, — и по юго-восточному: это Румыния и Приднестровье. И по Чёрному морю, и по Дальнему Востоку — Япония в данном случае раскачивается очень серьёзно. Не потому, что в очередной раз напоминает нам о "северных территориях", а именно по поводу удара по Дальнему Востоку. Я не исключаю, что ситуация по Заполярью будет не из одной точки, потому что с Аляски американцы работать по нам будут, и со шведско-норвежской территории тоже будут", — сказал Сатановский в программе "Полный контакт" на "Соловьёв LIVE".

Ещё один очаг нестабильности — Закавказье, где идёт столкновение интересов России, Турции и Ирана.