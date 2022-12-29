Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Донецком направлении более 80 солдат убитыми и ранеными

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что армия России наступает на Донецком направлении. Как отметили в военном ведомстве, солдаты заняли новые выгодные позиции.

По данным министерства, Украина потеряла на этом направлении за 24 часа свыше 80 человек убитыми и ранеными. Вместе с этим в МО подчеркнули, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей противника.

Ранее представители Минобороны РФ рассказали об атаке на четыре пункта управления ВСУ.