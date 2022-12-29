Официальные представители Минобороны РФ заявили, что армия России наступает на Донецком направлении. Как отметили в военном ведомстве, солдаты заняли новые выгодные позиции.
По данным министерства, Украина потеряла на этом направлении за 24 часа свыше 80 человек убитыми и ранеными. Вместе с этим в МО подчеркнули, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей противника.
Ранее представители Минобороны РФ рассказали об атаке на четыре пункта управления ВСУ.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.