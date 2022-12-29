Ракета С-300, принадлежащая Вооружённым силам Украины (ВСУ), упала неподалёку от города Иваново Брестской области, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны Белоруссии.
По информации ведомства, на месте ЧП работают специалисты Следственного комитета и МВД республики. Сведения о возможных пострадавших уточняются.
"Ракета упала у Иваново Брестской области", — подтвердили в Министерстве обороны.
Город расположен в 20 километрах от границы с Украиной.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил расследовать инцидент и установить точные причины падения украинского снаряда на территории республики. Установлено, что ракета обрушилась в четверг, 29 декабря, в промежутке с 10:00 до 11:00.
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