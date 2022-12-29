МО Белоруссии: ракета ВСУ упала в Брестской области в 20 км от украинской границы

Ракета С-300, принадлежащая Вооружённым силам Украины (ВСУ), упала неподалёку от города Иваново Брестской области, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

По информации ведомства, на месте ЧП работают специалисты Следственного комитета и МВД республики. Сведения о возможных пострадавших уточняются.

"Ракета упала у Иваново Брестской области", — подтвердили в Министерстве обороны.

Город расположен в 20 километрах от границы с Украиной.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил расследовать инцидент и установить точные причины падения украинского снаряда на территории республики. Установлено, что ракета обрушилась в четверг, 29 декабря, в промежутке с 10:00 до 11:00.