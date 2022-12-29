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Силовые структуры

Управляемая ракета украинской зенитной системы С-300, которая пробила сегодня дом в Ивано-Франковске, могла быть выпущена тем же зенитным ракетным полком, расчёты которого поразили польский Пшеводув 15 ноября. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с "МК".

Он по фото, появившихся в соцсетях, опознал ракету от комплекса С-300 и сделал предположение, что ракета точно такая же, что упала ранее на территории Польши.

Собеседник издания считает, что она может принадлежать 540-му зенитному ракетному полку имени вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенному в Луцке и под Львовом.

Напомним, сегодня обломки аналогичной ракеты были обнаружены на территории Белоруссии.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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