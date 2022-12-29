Шурыгин: поразившую украинский дом ракету выпустил полк ПВО, ударивший ранее по Польше

Управляемая ракета украинской зенитной системы С-300, которая пробила сегодня дом в Ивано-Франковске, могла быть выпущена тем же зенитным ракетным полком, расчёты которого поразили польский Пшеводув 15 ноября. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с "МК".

Он по фото, появившихся в соцсетях, опознал ракету от комплекса С-300 и сделал предположение, что ракета точно такая же, что упала ранее на территории Польши.

Собеседник издания считает, что она может принадлежать 540-му зенитному ракетному полку имени вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенному в Луцке и под Львовом.

Напомним, сегодня обломки аналогичной ракеты были обнаружены на территории Белоруссии.