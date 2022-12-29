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Анпилогов: спецоперация на Украине сравнима по всем критериям лишь со Второй мировой войной

Силовые структуры

Директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов считает, что спецоперацию на Украине по числу участников можно сравнить только со Второй мировой войной или с войной во Вьетнаме. Такое мнение он высказал корреспонденту Pravda.Ru. В связи с этим историк полагает, что будущее Украины на данный момент туманно, а Третья мировая война уже идёт.

Анпилогов: спецоперация на Украине сравнима по всем критериям лишь со Второй мировой войной

"Против Российской Федерации сейчас воюет очень широкая коалиция, шире, чем против Ирака была создана в 1991 году или против Афганистана и Ливии. Никогда не собирали такого количества стран. Да и против Югославии. Я ещё раз подчеркиваю, что по длительности и интенсивности это либо мировая война уже, которая не объявлена просто, либо это один из двух конфликтов — либо корейский, либо вьетнамский, которые были с таким количеством участников", — отметил Анпилогов.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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