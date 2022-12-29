Директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов считает, что спецоперацию на Украине по числу участников можно сравнить только со Второй мировой войной или с войной во Вьетнаме. Такое мнение он высказал корреспонденту Pravda.Ru. В связи с этим историк полагает, что будущее Украины на данный момент туманно, а Третья мировая война уже идёт.
"Против Российской Федерации сейчас воюет очень широкая коалиция, шире, чем против Ирака была создана в 1991 году или против Афганистана и Ливии. Никогда не собирали такого количества стран. Да и против Югославии. Я ещё раз подчеркиваю, что по длительности и интенсивности это либо мировая война уже, которая не объявлена просто, либо это один из двух конфликтов — либо корейский, либо вьетнамский, которые были с таким количеством участников", — отметил Анпилогов.
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