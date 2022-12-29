В Харькове встало метро, прилетело по критическому объекту в Индустриальном районе

В Харькове российские ракеты ударили по критическому объекту в Индустриальном районе города.

Об этом со ссылкой на мэра сообщил Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Ранее была информация, что в Николаевской области, в Никополе (Днепропетровская область), а также в Харькове объявлена воздушная тревога.

Харьковчане сообщают, что метрополитен прекратил работу. Позже украинские паблики сообщили, что в Николаевской области также поражён критический объект.

В некоторых регионах после объявления воздушной тревоги начались проблемы с подачей электричества.