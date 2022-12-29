В Харькове российские ракеты ударили по критическому объекту в Индустриальном районе города.
Об этом со ссылкой на мэра сообщил Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Ранее была информация, что в Николаевской области, в Никополе (Днепропетровская область), а также в Харькове объявлена воздушная тревога.
Харьковчане сообщают, что метрополитен прекратил работу. Позже украинские паблики сообщили, что в Николаевской области также поражён критический объект.
В некоторых регионах после объявления воздушной тревоги начались проблемы с подачей электричества.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.