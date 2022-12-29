В Минобороны Великобритании считают, что Россия уязвима перед атаками с воздуха, так как не имеет достаточного числа систем ПВО.
Британская разведка доложила о проблемах России с системами противовоздушной обороны.
"У РФ недостаточно систем ПВО для защиты глубокого тыла", — заявили представители разведывательного ведомства Великобритании.
Отмечается, что в РФ наблюдается дефицит современных систем ПВО средней дальности, например "Панцирь-С1".
"Из-за этого оборона стратегических объектов и штабов в глубине РФ и на оккупированных территориях Украины остается ненадежной и не может обеспечить хорошую защиту от беспилотников", — пришли к выводам сотрудники британской разведки.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что российские гиперзвуковые ракеты "Кинжалы" неуязвимы для систем ПВО Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.