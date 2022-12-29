Российские войска взяли часть южных территорий Артёмовска (Бахмута) под контроль: с улицы Тургенева до начала Мариупольского кладбища. Об этом заявил военный корреспондент Тимофей Ермаков в репортаже для Telegram-канала WarGonzo.
На востоке города ВС РФ продвинулись по улице Шевченко за дамбой в кварталы, которые находятся ближе к перекрёстку с улицей Северная. Частный сектор Артёмовска также частично перешёл под контроль российской армии, отметил военкор.
"Южнее в частном секторе от улице Максименко до Гаршина оборона нацистов из-за позволяющей местности вырыта в три эшелона, как это было в Попасной. Там сохраняется горячая динамика боя, а следовательно, ситуации", — указал он.
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