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Le Figaro: большая часть из 18 поставленных ВСУ французских САУ Caesar требуют ремонта

Силовые структуры

Украинские боевики на встрече с французским министром обороны Себастьяном Лекорню выразили обеспокоенность боеготовностью САУ Caesar, которые были поставлены для нужд ВСУ в ходе спецоперации. Они отметили, что ресурсы истощаются из-за высокого темпа ведения огня.

Le Figaro: большая часть из 18 поставленных ВСУ французских САУ Caesar требуют ремонта

Лекарню признаёт, что "Цезарям" наносится серьёзный ущерб. Кроме того, бойцы сообщили, что одна пушка из 18 поставленных уже вышла из строя, а большая часть оставшихся требует ремонта.

"Другие обездвижены для технического обслуживания. Пострадала "грузовая" часть. Иногда башни необходимо заменять. Трубы орудий также скоро потребуют ремонта. Украинская армия должна обеспечить местное техническое обслуживание, чтобы ей не приходилось переправлять Caesars транзитом в Польшу, что требует времени и подвергает их риску", — приводит слова ВСУшников Le Figaro.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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