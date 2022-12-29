Некрологи на Украине всё чаще и чаще посвящают престарелым солдатам ВСУ.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
В последние месяцы украинские СМИ постоянно рассказывают о гибели бандеровцев, которым далеко "за 50". Можно предполагать, что Киев выставляет престарелых всушников на передовую, а молодняк исчерпывает на критических направлениях.
На фоне вербовки подростков, киевскому режиму необходимо подумать о демографической ситуации, подытожил ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский готов убить немыслимое количество украинцев.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.