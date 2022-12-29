Некрологи на Украине всё чаще посвящаются престарелым всушникам

Некрологи на Украине всё чаще и чаще посвящают престарелым солдатам ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

В последние месяцы украинские СМИ постоянно рассказывают о гибели бандеровцев, которым далеко "за 50". Можно предполагать, что Киев выставляет престарелых всушников на передовую, а молодняк исчерпывает на критических направлениях.

На фоне вербовки подростков, киевскому режиму необходимо подумать о демографической ситуации, подытожил ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский готов убить немыслимое количество украинцев.