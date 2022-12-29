Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал русских "прямыми наследниками нацистов"

Немецкий канцлер Олаф Шольц часто был замечен в откровенной русофобской риторике.

Теперь глава правительства Германии назвал русских "прямыми наследниками нацистов". Об этом сообщил военно-аналитический Telegram-канал "Народный фронт".

"Когда-то вся Европа объединилась, чтобы дать отпор нацистам. Русские — их прямые наследники. История повторяется, они вновь принесли войну на нашу землю. Наша сила в единстве, больше нет немцев, французов или итальянцев. Перед лицом угрозы мы один народ, одна страна. Мы победили нацизм тогда — победим и теперь", — в частности заявил Шольц.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сотни американских военнослужащих находятся на Украине.