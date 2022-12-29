Кадыров: в спецоперации участвуют только те чеченцы, которые сами этого пожелали

По словам лидера Чечни Рамзана Кадырова, все принимающие участие в спецоперации чеченские бойцы делают это по своей воле, никто из них не был отправлен в зону СВО насильно.

"У нас нет на спецоперации молодых людей, у нас все подготовленные ребята, которые добровольно сами, кто изъявил желание. Все сотрудники, которые у нас служат, ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", — сказал Кадыров во время прямой линии.

Также Кадыров подверг критике тех, кто говорит о новой волне мобилизации, которая якобы будет не за горами. Глава Республики отметил, что Чечня не просто выполнила, а "перевыполнила на 254%" план, касающийся частичной мобилизации.