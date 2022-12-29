Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия поддержит транзит казахской нефти в Германию по "Дружбе"
Кадыров не согласился с вариантом обмена пленными в формате "всех на всех"
Глава Чечни Кадыров выполнил 35 отжиманий в студии после прямой линии
Екатеринбургские медики остались без премии из-за отсутствия прививки от гриппа
В центре Красноярска посетителей ждёт ледяной бар
Бойцы ВСУ расстреляли польских наёмников, которые надругались над украинскими девушками
Глава офиса Зеленского: у Киева с США 100% совпадения понимания о завершении конфликта
Кадыров: Зеленского нужно судить в Грозном ради торжества справедливости
Юрист предупредил, что в основном мишенью мошенников являются пенсионеры и молодые люди

Дандыкин заявил о самом эффективном оружии ВС РФ в зоне СВО по итогам 2022 года

Силовые структуры

По итогам уходящего 2022 года можно сделать вывод об эффективности оружия ВС РФ. Военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал, какие российские орудия показали наилучший результат в зоне спецоперации.

Дандыкин заявил о самом эффективном оружии ВС РФ в зоне СВО по итогам 2022 года

Он отметил высокую эффективность тяжёлых реактивных огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк". Также эксперт похвалил снайперскую винтовку сверхдальнего боя СВЛК-14С "Сумрак". Дандыкин подчеркнул результативность российского Т-90М "Прорыв", а также танка 3-го послевоенного поколения Т-14 "Армата", который скоро ожидается в зоне военных действий.

Эффективную работу показали ударные вертолёты Ка-52, Ми-28 "Ночной охотник" и штурмовик Су-25.

"Су-25 — это рабочая лошадка еще Афганской войны. Здесь (в зоне СВО) она, несомненно, пригодилась на малых высотах, где эффективно работает совместно с армейской авиацией (ударными вертолётами)", — отметил эксперт в беседе с "Военным делом".

Хорошие результаты продемонстрировали ОТРК "Искандер", "Калибры" и авиационные ракеты Х-101, РСЗО от "Торнадо-Г" до "Торнадо-С".

"Даже по залпу 12 стволов высокоточного "Торнадо" против шести у "Хаймарс". Они также применяются в СВО и действуют очень эффективно", — заключил Дандыкин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России

Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.

Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
Ходаковский раскрыл хитрость ВСУ с припрятанными военными резервами для наступления на ВС РФ
RTVI: вернувшийся на Украину британский наёмник Пиннер показал кадры своего боя в ДНР
На фронте и карликовая берёзка становилась новогодней ёлкой Сергей Лебедев Ливан катится в пропасть, и Россия могла бы помочь ему спастись Михаил Плисюк Знак зодиака 29 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Военнослужащие 57-й бригады ВСУ под Артёмовском попали в окружение ВС РФ
Во Франции переходят на отопление дровами и переезжают в соломенные дома
Fakt: украинская беженка разбила семью и выгнала хозяйку из дома в Польше
Fakt: украинская беженка разбила семью и выгнала хозяйку из дома в Польше
Последние материалы
Екатеринбургские медики остались без премии из-за отсутствия прививки от гриппа
В центре Красноярска посетителей ждёт ледяной бар
Бойцы ВСУ расстреляли польских наёмников, которые надругались над украинскими девушками
Глава офиса Зеленского: у Киева с США 100% совпадения понимания о завершении конфликта
Кадыров: Зеленского нужно судить в Грозном ради торжества справедливости
Юрист предупредил, что в основном мишенью мошенников являются пенсионеры и молодые люди
Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни: "Я абсолютно здоров"
Американские учёные изобрели робота-хирурга, который может оперировать в космосе
Oneindia: Запад испробовал множество уловок, но России по-прежнему неумолима
Врач Неронов: "Во время новогоднего застолья не помешает приём ферментов"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников