Дандыкин заявил о самом эффективном оружии ВС РФ в зоне СВО по итогам 2022 года

По итогам уходящего 2022 года можно сделать вывод об эффективности оружия ВС РФ. Военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал, какие российские орудия показали наилучший результат в зоне спецоперации.

Он отметил высокую эффективность тяжёлых реактивных огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк". Также эксперт похвалил снайперскую винтовку сверхдальнего боя СВЛК-14С "Сумрак". Дандыкин подчеркнул результативность российского Т-90М "Прорыв", а также танка 3-го послевоенного поколения Т-14 "Армата", который скоро ожидается в зоне военных действий.

Эффективную работу показали ударные вертолёты Ка-52, Ми-28 "Ночной охотник" и штурмовик Су-25.

"Су-25 — это рабочая лошадка еще Афганской войны. Здесь (в зоне СВО) она, несомненно, пригодилась на малых высотах, где эффективно работает совместно с армейской авиацией (ударными вертолётами)", — отметил эксперт в беседе с "Военным делом".

Хорошие результаты продемонстрировали ОТРК "Искандер", "Калибры" и авиационные ракеты Х-101, РСЗО от "Торнадо-Г" до "Торнадо-С".

"Даже по залпу 12 стволов высокоточного "Торнадо" против шести у "Хаймарс". Они также применяются в СВО и действуют очень эффективно", — заключил Дандыкин.