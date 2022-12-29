МК: офицер спецназа Матвийчук предрёк Украине проблемы из-за новой волны мобилизации

Российская армия пополнилась мобилизованными, а украинское командование вручает повестки мужчинам страны прямо на улицах. Военный эксперт и бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук убеждён, что мобилизация на Украине принесёт массу проблем.

Чтобы хоть как-то восполнить потери в рядах ВСУ, необходимо призвать порядка 200 тысяч человек, но среди работоспособного населения уже не осталось никого в стране, поэтому "отлавливают" кого попало и говорят о мобилизации женщин 18-60 лет, отмечает он.

"Второй момент, Украина пытается заручиться поддержкой Запада и пополнить армию за счет наёмников. На мой взгляд, ВСУ столкнуться с проблемами в части материально-технического снабжения и обеспечения вооружением. Западные поставки оружия идут в гораздо меньшем объёме, чем требуется ВСУ", — объясняет Матвийчук.