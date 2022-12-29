Прилепин о возможном вторжении ВСУ в Россию: "Никого не будете этим раздражать, не волнуйтесь"

Писатель Захар Прилепин объяснил секретарю СНБО, как именно ВСУ вторгнется на территорию России.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" отреагировал на угрозу Алексея Данилова войти в Россию, если этот шаг будет необходим с военной точки зрения.

"Войдете под конвоем однажды… И это действительно "необходимо с военной точки зрения". И никого не будете этим раздражать, не волнуйтесь", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Ранее Захар Прилепин объяснил, что шансов на то, что Украина отдаст России четыре региона, нет.