Киргизский военный эксперт, подполковник армии Киргизии Динмухамед Алмамбетов считает, что западные политтехнологи заставляют народы Центральной Азии воевать на стороне ВСУ, сообщает EADaily.
Командир пантюркистского батальона "Туран", уроженец города Чолпан-Ата Алмаз уулу Кудабек призывает казахов, киргизов вместе бить россиян.
Алмамбетов объяснил, что Кудабека уже объявили в розыск, готовится его экстрадиция, так как он, по мнению военного эксперта, показывает Киргизию с негативной стороны.
"В Кыргызстане много молодых людей, у которых плохо с образованием, с пониманием мира, они не видели большого СССР, не видели примеров большой политики. Сегодня они становятся жертвами таких проектов. Уже много тех, кто поехал на Украину воевать против России, и много тех, кто уже похоронен", — объяснил Алмамбетов, призвав жителей Киргизии препятствовать поступлению граждан на службу ВСУ.
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