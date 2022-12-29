Киргизский военный эксперт о пантюркистском батальоне ВСУ: Много тех, кто поехал на Украину воевать против РФ

Киргизский военный эксперт, подполковник армии Киргизии Динмухамед Алмамбетов считает, что западные политтехнологи заставляют народы Центральной Азии воевать на стороне ВСУ, сообщает EADaily.

Командир пантюркистского батальона "Туран", уроженец города Чолпан-Ата Алмаз уулу Кудабек призывает казахов, киргизов вместе бить россиян.

Алмамбетов объяснил, что Кудабека уже объявили в розыск, готовится его экстрадиция, так как он, по мнению военного эксперта, показывает Киргизию с негативной стороны.

"В Кыргызстане много молодых людей, у которых плохо с образованием, с пониманием мира, они не видели большого СССР, не видели примеров большой политики. Сегодня они становятся жертвами таких проектов. Уже много тех, кто поехал на Украину воевать против России, и много тех, кто уже похоронен", — объяснил Алмамбетов, призвав жителей Киргизии препятствовать поступлению граждан на службу ВСУ.