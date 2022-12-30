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Политолог Вайнер: в следующем году США будут заставлять Зеленского пойти на мир с Россией

Силовые структуры

Вашингтон может начать принуждать президента Украины Владимира Зеленского пойти на компромисс с Россией уже в следующем году, чтобы потушить конфликт, заявил американо-российский журналист и политолог Грег Вайнер.

Политолог Вайнер: в следующем году США будут заставлять Зеленского пойти на мир с Россией

По его словам, несмотря на то, что часть решений Зеленский принимает самостоятельно, киевскому режиму придётся "оглядываться" на партнёров из США, без которых, он бы не продержался столько времени.

"Ситуация идёт к тому, что США, как одни из участников этого конфликта, будут вынуждены искать мирный способ выйти из ситуации. Они будут предлагать Зеленскому пойти на некий компромисс с Россией и добиться мирного урегулирования вооружённого конфликта", — пояснил политолог "Украине.ру".

Как подчеркнул Вайнер, для среднестатистического американца тема Украины очень далека и лоббировать её гражданское общество не будет. Кроме того, как подчеркнул эксперт, Зеленского избрали 73 процента электората Украины и "какая-никакая" самостоятельность есть, однако Вашингтон в вопросе компромисса с Россией может "додавить" лидера Незалежной.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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