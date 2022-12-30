Military Watch: Вашингтон дал России зелёный свет для удара по комплексам Patriot на Украине

Вашингтон своими заверениями о том, что к переданным в 2023 году Украине ЗРК Patriot не будут "прикреплены" американские инструкторы, дал России зелёный свет на удары по установкам, заявили аналитики.

Ранее США проинформировали Москву о том, что не намерены отправлять военный контингент на Украину, для "сопровождения" установок.

Как подчеркнули аналитики, на этом фоне можно полагать, что Вашингтон "ослабляет" поддержку киевскому режиму, а российская сторона может не опасаться, что удары по Patriot приведут к гибели американских военных, что грозило бы международной конфронтацией.

"США заверяют Россию: ракеты Patriot на Украине не будут иметь "щитов” в виде американских войск: зелёный свет для удара?" — задаются вопросом аналитики Military Watch, резюмируя ситуацию.