Военный ВС РФ заявил об атаках диверсантов ВСУ на Запорожском направлении

Боевики украинской армии ежедневно наносят удары по позициям Вооружённых сил России на Запорожском направлении.

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника атакуют по два-три раза в неделю. Об этом заявил командир одного из подразделений ВС РФ. Он подчеркнул, что ситуацию в регионе нельзя назвать спокойной.

"Наши позиции атакуются ежедневно, но в основном это ствольная артиллерия. Мелкие диверсионно-разведывательные группы противника пытаются атаковать раза два-три в неделю", — сказал военный в беседе с РИА Новости.