Боевики украинской армии ежедневно наносят удары по позициям Вооружённых сил России на Запорожском направлении.
Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника атакуют по два-три раза в неделю. Об этом заявил командир одного из подразделений ВС РФ. Он подчеркнул, что ситуацию в регионе нельзя назвать спокойной.
"Наши позиции атакуются ежедневно, но в основном это ствольная артиллерия. Мелкие диверсионно-разведывательные группы противника пытаются атаковать раза два-три в неделю", — сказал военный в беседе с РИА Новости.
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