Российскими подразделениями уничтожено около 20 украинских офицеров во время попыток контратак ВСУ, сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.
"За истекающую неделю в зоне ответственности 2-го армейского корпуса (Народной милиции ЛНР. — Прим. ред.) уничтожено порядка 20 украинских офицеров", — заявил он в интервью РИА Новости.
Марочко уточнил, что больше всего офицеров неприятеля было ликвидировано во время штурма в направлении Сватова и Кременной.
Накануне военный эксперт отметил, что командующий специальной военной операцией планирует изменить ход СВО после заявлений украинского президента.
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