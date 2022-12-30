Утренний налёт "Гераней" на Киев и область уничтожает военные объекты

Сегодня, 30 декабря, рано утром, около 4:00 утра, когда националисты били по центру Донецка, беспилотники-камикадзе нанесли удары по столице Украины.

В Киеве гремели взрывы, а незадачливая территориальная оборона и силы "противовоздушки" пытались сбить БПЛА "Герань".

Также дроны-камикадзе были замечены и в Киевской области, в городе Вышгород.

В украинской столице ревела сирена воздушной тревоги, к 04:45 силы противовоздушной обороны Украины уже полтора часа пытались сбить беспилотные летательные аппараты.

Местные власти отказываются подтверждать прилёты, но на правом берегу были слышны громкие взрывы. Как обычно, всушники пытались сбивать БПЛА из стрелкового оружия. Однако очевидцы уже сообщили, что есть повреждения критической инфраструктуры.