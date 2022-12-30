В Луганской Народной Республике задержали жительницу освобождённого Сватова. Женщину подозревают в передаче данных ВСУ о передвижении российских техники и военного состава.
Как сообщил источник, наводчица могла раскрыть для киевского режима координаты объектов инфраструктуры и гражданских построек для артобстрела ВСУ.
"Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватова, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооружённых сил Российской Федерации", — рассказал источник РИА Новости.
Подробные данные о возможной наводчице ВСУ не раскрывают.
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