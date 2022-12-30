В Сватове задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС России

В Луганской Народной Республике задержали жительницу освобождённого Сватова. Женщину подозревают в передаче данных ВСУ о передвижении российских техники и военного состава.

Как сообщил источник, наводчица могла раскрыть для киевского режима координаты объектов инфраструктуры и гражданских построек для артобстрела ВСУ.

"Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватова, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооружённых сил Российской Федерации", — рассказал источник РИА Новости.

Подробные данные о возможной наводчице ВСУ не раскрывают.