Военкор Стешин: завершения спецоперации нужно ждать к осени 2023 года

По мнению военного корреспондента Дмитрия Стешина, спецоперация на Украине будет завершена к осени 2023 года.

Эксперт спрогнозировал, что итогом спецоперации станет освобождение всех русскоязычных регионов Украины.

"Предположу, что все это закончится к осени следующего года и окончание СВО будет военно-политическим. Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями", — сказал Стешин в беседе с "Комсомольской правдой".

Военкор не исключил, что и другие регионы Украины могут также пожелать стать частью России в результате референдума.

Стешин добавил, что на Украине Запад тренируется воевать с Россией.

"Мы предполагали, что НАТО впряжётся, ведь Украина — это зайцы фарфоровые, на которых Запад тренируется воевать с Россией. Они впрягались, потому что поняли, что в мире начал складываться альтернативный центр силы", - отметил Стешин.

Эксперт добавил, что Запад проигрывает РФ во всех отношениях: и в промышленном, и по количеству населения.