Войска ВС РФ нанесли удар по позициям грузинских наёмников ВСУ в Константиновке

В Марьинке ВС РФ продолжают штурмовать позиции ВСУ. Армия Украины пытается сопротивляться и препятствовать продвижению русских войск. В районе Авдеевки российская артиллерия ведёт обстрел противника.

К утру 30 декабря ВС РФ уничтожили группу мотопехоты ВСУ на пикапах. Также ночью была ликвидирована группа диверсантов противника в районе Яковлевки, взят в плен украинский офицер.

В районе Константиновки ВС РФ нанесли удар ракетой С-400 по позициям отряда грузинских наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины, пишет "Военное обозрение". Противник пытается работать малыми группами на легковых автомобилях, чтобы сделать прорыв сразу на множестве участков фронта.

Ранее Сергей Згурец заявил, что войскам ВС РФ хватит ресурсов на годы боевых действий.