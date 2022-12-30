СК РФ возбудил уголовное дело против главкома ВСУ Залужного

Российские следователи по факту правонарушений на территории Мариуполя завели уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Следкоме, дела также возбуждены против других украинских военачальников:

Командующего операцией Объединённых сил ВСУ Александра Павлюка ;

; Командующего группировкой "Восток" ВСУ Юрия Содоля ;

; Командующего Нацгвардией Украины Юрия Лебедя.

По данным следствия, подозреваемые применяли запрещённые средства и методы ведения боевых действий в Мариуполе.

Кроме того, в профильном ведомстве добавили, что проверки проводятся в отношении украинского полковника Дениса Шлеги и командира отряда спецназначения "Азов"* Дениса Прокопенко. Отмечается, что они стали фигурантами уголовного дела.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.