Российские следователи по факту правонарушений на территории Мариуполя завели уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в Следкоме, дела также возбуждены против других украинских военачальников:
По данным следствия, подозреваемые применяли запрещённые средства и методы ведения боевых действий в Мариуполе.
Кроме того, в профильном ведомстве добавили, что проверки проводятся в отношении украинского полковника Дениса Шлеги и командира отряда спецназначения "Азов"* Дениса Прокопенко. Отмечается, что они стали фигурантами уголовного дела.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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