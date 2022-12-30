Офицер ЦАХАЛ Тамар: по авиабазе в Энгельсе мог ударить американский беспилотник

Вторая атака по российскому военному аэродрому в Энгельсе Саратовской области, где находится стратегическая авиация, могла быть произведена ударным беспилотником США. Об этом заявил офицер израильской армии (ЦАХАЛ) в отставке Григорий Тамар.

Во время первого удара Украина применила модернизированный БПЛА "Стриж", который указал Западу на недостатки в российской системе противовоздушной обороны (ПВО). Затем Вашингтон предоставил Киеву свои дроны, считает Тамар.

"Моя версия — что первая партия беспилотников уже поступила на Украину и как раз такой беспилотник нанёс второй удар по Энгельсу", — заявил он в эфире израильского телеканала Iton TV.