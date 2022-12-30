Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что власти страны не собираются признавать регионы, которые недавно вошли в состав РФ, российскими.
"Позиция максимально чёткая: международно признанная граница Украины", — сказал министр, слова которого приводит "РБК Украина".
Вместе с этим глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что чиновники не пойдут на территориальные уступки.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завёл уголовное дело против главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.
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