Кулеба: Киев не пойдёт на территориальные уступки

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что власти страны не собираются признавать регионы, которые недавно вошли в состав РФ, российскими.

"Позиция максимально чёткая: международно признанная граница Украины", — сказал министр, слова которого приводит "РБК Украина".

Вместе с этим глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что чиновники не пойдут на территориальные уступки.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завёл уголовное дело против главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.