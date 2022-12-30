ВСУ применяют новую тактику защиты сетками для борьбы с дронами "Ланцет" ВС РФ в зоне СВО

ВС РФ активно используют барражирующие боеприпасы "Ланцет" в зоне СВО для уничтожения техники, артиллерии, различных комплексов ВСУ. Для борьбы с беспилотниками России противник применяет ЗРК, системы РЭБ, стрелковое оружие. Однако в последнее время наметилась тенденция использования сеток для защиты от дронов России.

Данные предметы натягиваются над бронетехникой, артиллерийскими орудиями для остановки беспилотников. Информации об эффективности такой защиты пока нет. Очевидно, что одномоторный дрон-камикадзе "Герань-2" ВС РФ никакая растянутая над объектом сеть остановить не сможет.

Ранее сообщалось, что раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области.