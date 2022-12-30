Артиллеристы Западного военного округа ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в ДНР

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Артиллеристы Западного военного округа уничтожили колонну ВСУ из орудия "Гиацинт-Б". Об этом проинформировал корреспондент РИА Новости, который наблюдал за работой бойцов в ДНР.

"Один, два автомобиля спускаются на юг. Основная колонна стоит", — доложила разведка об обнаружении цели.

После поступления приказа об уничтожении колонны техники бойцы исполнили его. Артиллеристы выстрелили из орудия калибра 152 миллиметра и попали в цель.

"Нам передали координаты, мы навелись одним орудием. И, соответственно, начали отрабатывать. Подбили её, от старших пришла корректировка. И, соответственно, мы добиваем", — поделился один из российских артиллеристов.

После выполнения задачи военные поменяли позиции для ухода от возможного ответного удара.