"Рыбарь": данные космической разведки Запада могут быть использованы для ударов ВСУ по России

Украина готовит новые атаки на объекты России на Новый год. К таким выводам пришли аналитики Telegram-канала "Рыбарь". Они получили данные сеансов съёмки из космоса. Специалисты не исключают, что эта информация может быть использована ВСУ для ударов по территории РФ.

Особое внимание спутники-шпионы уделяют аэродрому в Энгельсе. В объективах зафиксированы также Ростовская, Воронежская, Запорожская, Рязанская области и Крым. Разведка велась и над гражданскими аэродромами Осетии и Астраханской области.

Спутники непрерывно отслеживают ядерные объекты 12-го Главного управления Министерства обороны в Белгородской и Брянской областях. Также под наблюдением оказались АЭС в Курчатове и селе Макаровка в Курской области. Они расположены близко к границам Украины.

Со спутников видны и порты Черноморского флота, отмечает редактор отдела силовых структур "МК" Сергей Вальченко.

Ранее сообщалось, что раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области.