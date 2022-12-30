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Дудаков заявил, что ВСУ выпрашивают у США больше вооружений для продолжения СВО с ВС РФ

Силовые структуры

Киев пытается выпросить у США больше оружия для продолжения спецоперации. Однако это приведёт к краху, о чём заявили военный эксперт Вадим Козюлин и американист Малек Дудаков.

Дудаков заявил, что ВСУ выпрашивают у США больше вооружений для продолжения СВО с ВС РФ

"Подобные заявления являются констатацией факта. Действительно, ситуация зашла в тупик: украинские войска не могут продвинуться вперёд, а наши силы заняты построением оборонительной линии", — сказал Козюлин.

Он отметил, что у ВСУ нет существенных успехов. Россия укрепляет и обороняет свои позиции. Параллельно Владимир Зеленский выдвигает предложения о мире, которые являются неприемлемыми для нас. Накачивание ВСУ вооружений приведёт к большей эскалации и краху Украины в дальнейшем.

"Мотивация Украины состоит в том, чтобы выпрашивать всё больше и больше оружия у США. В Вашингтоне утвердили новый федеральный бюджет, в котором 45 млрд долларов выделено на помощь Киеву. Вместе с тем, Зеленский уже говорил, что этого будет недостаточно и надо ещё больше", — отмечает американист Малек Дудаков.

Поэтому Киев нагнетает панику и утверждает, что в скором времени на фронте наступит тупиковая ситуация, о чем говорил ГУР Украины Кирилл Буданов

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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