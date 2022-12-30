Пленный боец ВСУ: командование не считало нас за людей

Очередной боец вооружённых сил Украины, попавший в плен к российским военным, рассказал о безразличии и преступном отношении командования ВСУ к своим подчинённым. Видео опубликовало Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Пленный заявил, что вновь назначенный командир батальонно-тактической группы (БТГ) относился к пехоте как к грязи.

С попаданием нового командира в БТГ уровень безопасности людей в подразделении упал до нуля, появилось очень много "отказников", отметил украинский солдат.

По его словам, с ними не считались как с людьми.

Также боец ВСУ указал на хорошее обращение со стороны российских военнослужащих

"Никаких пыток, никакого насилия. Всё предельно ясно и лояльно. Вашими медиками всем была оказана помощь", — рассказал он.