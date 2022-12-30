Очередной боец вооружённых сил Украины, попавший в плен к российским военным, рассказал о безразличии и преступном отношении командования ВСУ к своим подчинённым. Видео опубликовало Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
Пленный заявил, что вновь назначенный командир батальонно-тактической группы (БТГ) относился к пехоте как к грязи.
С попаданием нового командира в БТГ уровень безопасности людей в подразделении упал до нуля, появилось очень много "отказников", отметил украинский солдат.
По его словам, с ними не считались как с людьми.
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"Никаких пыток, никакого насилия. Всё предельно ясно и лояльно. Вашими медиками всем была оказана помощь", — рассказал он.
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