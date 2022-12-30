ВС РФ необходимо развить свои частные успехи в оперативные и стратегические. Предстоящая зимняя кампания в зоне спецоперации будет непростой. К таким выводам пришёл военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин.
При этом он отметил, что армия России будет успешна зимой. В ближайшее время ожидается, что между РФ и Украиной возникнет соревнование "кто кого перехитрит" на фоне получаемой информации от космической группировки спутников США.
"Я надеюсь, что наши удары будут наносится там, где противник не ожидает", — поделился эксперт в беседе с "Военным делом".
Дандыкин предположил, что к весне ситуация поменяется кардинально в пользу России с учётом большого количества мобилизованных и подхода резервов.
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