Националисты армии Украины сегодня, 30 декабря, обстреляли два района в Белгородской области
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков и уточнил, что в посёлке Вязовом (в Краснояружском районе) повреждено домовладение, где живёт многодетная семья. Пострадавших, по счастливой случайности, не было.
Всех людей оперативно отправили в безопасное место. Повреждение получили трубопровод газоснабжения и линии электропередачи.
Также сообщается, что в Шебекинском городском округе бандеровский снаряд попал на территорию одного из промышленных предприятий.
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