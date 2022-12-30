Неонацисты ВСУ в Белгородской области обстреляли дом многодетной семьи

Националисты армии Украины сегодня, 30 декабря, обстреляли два района в Белгородской области

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков и уточнил, что в посёлке Вязовом (в Краснояружском районе) повреждено домовладение, где живёт многодетная семья. Пострадавших, по счастливой случайности, не было.

Всех людей оперативно отправили в безопасное место. Повреждение получили трубопровод газоснабжения и линии электропередачи.

Также сообщается, что в Шебекинском городском округе бандеровский снаряд попал на территорию одного из промышленных предприятий.