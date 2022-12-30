В Белгородской области за год погибли от обстрелов 22 мирных жителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за год от обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 22 человека, еще 100 получили ранения.

"Год оказался для нас сложным, и самая большая беда, которая случилась, — это погибшие мирные жители: 22 человека погибли, 100 мирных жителей ранены", — сказал Гладков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, обстрелы привели к частичному или полному разрушению более 1,6 тысячи квартир и жилых домов. Жители 15 населённых пунктов (около семи тысяч человек), где наблюдается наиболее опасная обстановка, отселены в безопасные места, отметил губернатор.

Он сообщил, что эти оставленные жителями населённые пункты подвергаются частым обстрелам. Там нет воды, газа и тепла, добавил Гладков.