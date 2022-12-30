На Запорожском направление командование вооружённых сил Украины планирует штурм позиций армии России. Об этом пишет Telegram-канал "Рыбарь".
Военные эксперты отмечают, что на отдельных участках фронта российские войска ведут локальные наступательные операции.
Автор канала сообщает о переброске ВСУ свыше ста единиц военной техники с личным составом в район Орехова.
Пока неизвестно, к какой конкретно части они относятся. Противник подвёл также в Васиновку части 108-й отдельной бригады теробороны, заявил военный аналитик.
По его данным, штурмовые отряды российской армии прорвали украинскую линию обороны на Положском фронте, однако ВСУ пытаются контратаковать и перебросили для этого подкрепления.
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