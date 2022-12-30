Кнутов: результат участившихся ударов России по Украины будет виден через неделю

Новая тактика, которую стала применять Россия при нанесении ракетных ударов по энергосистеме и военным объектам Украины, отразится на боеспособности противника. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК". Он считает, что результат будет виден уже через неделю.

Раньше российская армия наносила удары с перерывами, которые могли растянуться на несколько недель, а сейчас удары значительно участились, отмечают аналитики.

У этих участившихся атак, по словам Кнутова, есть определённая цель и задачи.

"Основная задача у ВС РФ — не дать восстановить энергетический потенциал предприятий по производству оружия и ремонту боевой техники, а также усложнить переброску в подразделения украинской армии боевой техники с запада на восток Украины и осложнить поставку резервов непосредственно в зону ведения боевых действий", — объяснил собеседник издания.

Также в них есть и политический смысл — дать ответ на агрессию противника в короткие сроки, по примеру Израиля, добавил он.

Эксперт считает, что где-то через неделю вооружённые силы Украины (ВСУ) начнут ощущать снарядный голод, нехватку боеприпасов и боевой техники на целом ряде направлений.