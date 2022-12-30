Лётчик ВКС РФ в зоне СВО на Украине установил рекорд, совершив уникальный вылет

Одному из лётчиков Воздушно-космических сил России за одно боевое дежурство удалось уничтожить два самолёта и два вертолёта противника в зоне спецоперации на Украине. На проведение миссии российский пилот потратил всего два часа.

По данным Telegram-канала Fightbomber, этот манёвр является уникальным событием в масштабах мировой боевой авиации.

"Су-35С за одно боевое патрулирование снёс два вертолёта и два самолёта. По самолётам непонятка: то ли Су-24 и МиГ-29, то ли Миг-29 и Су-25. И пара Ми-8. Всё это наделал один Су-35С за два часа, потратив на всех четыре ракеты. Тут должны быть продолжительные овации", — указано в материале.

Генерал-майор Владимир Попов убеждён, что за этот подвиг лётчик достоин звания Герой России. Он отметил, что подобный случай является уникальным, так как каждая из выпущенных ракет попала точно в цель с первого раза.

"Я восхищаюсь уровнем подготовки, самообладанием и психикой этого пилота. И, наверное, все-таки ему сопутствовала удача, которая позволила реализовать все его личные возможности и тактико-технические возможности самолёта", — отметил он в беседе с "МК".