Кличко: Владимир Путин может вторгнуться в Германию

Президент Владимир Путин много лет работал в КГБ в ГДР. Он также может вторгнуться в Германию.

Об этом изданию Spiegel рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Я знаю менталитет Путина: он идет настолько далеко, насколько мы ему позволяем. Он никогда не примет Украину, потому что она когда-то была частью России. Он также говорит о Польше и странах Балтии. Вы, немцы, не должны забывать, что часть Германии также принадлежала Советской империи. Он также может вторгнуться в Германию. Это трудно представить? Год назад на Украине это тоже было трудно представить", — отметил киевский градоначальник.

По его словам, самая большая ошибка политиков Запада заключалась в том, что они думали, что российский президент удовлетворится Крымом, Донецком и Луганском.

"Мы сегодня защищаем не только нашу страну, но и каждого из вас!" — подытожил немецкому изданию Кличко.