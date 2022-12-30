Президент Владимир Путин много лет работал в КГБ в ГДР. Он также может вторгнуться в Германию.
Об этом изданию Spiegel рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
"Я знаю менталитет Путина: он идет настолько далеко, насколько мы ему позволяем. Он никогда не примет Украину, потому что она когда-то была частью России. Он также говорит о Польше и странах Балтии. Вы, немцы, не должны забывать, что часть Германии также принадлежала Советской империи. Он также может вторгнуться в Германию. Это трудно представить? Год назад на Украине это тоже было трудно представить", — отметил киевский градоначальник.
По его словам, самая большая ошибка политиков Запада заключалась в том, что они думали, что российский президент удовлетворится Крымом, Донецком и Луганском.
"Мы сегодня защищаем не только нашу страну, но и каждого из вас!" — подытожил немецкому изданию Кличко.
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