Вашингтон в этом году почти вдвое нарастил поставки оружия странам, входящим в состав Североатлантического альянса. Об этом пишет Foreign Policy.
По мнению обозревателя Робби Грамера, Европа обеспокоена усилением Москвы и успехом Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Он убеждён: именно поэтому лидеры ЕС изо всех сил пытаются запастись высокотехнологичным оборудованием.
"В 2022 году США одобрили 24 крупных контракта на сумму порядка 28 миллиардов рублей", — уточнил автор.
Как пояснил журналист, американские власти наживаются на поставках военной техники для партнёров по НАТО.
Ранее политик из США Джеффри Янг призвал посадить в тюрьму генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга за предоставление оружия Вооружённым силам Украины (ВСУ) и поддержку киевского режима.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.