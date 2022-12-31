FP: США удвоили продажу оружия странам НАТО из-за страха Европы перед РФ

Вашингтон в этом году почти вдвое нарастил поставки оружия странам, входящим в состав Североатлантического альянса. Об этом пишет Foreign Policy.

По мнению обозревателя Робби Грамера, Европа обеспокоена усилением Москвы и успехом Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Он убеждён: именно поэтому лидеры ЕС изо всех сил пытаются запастись высокотехнологичным оборудованием.

"В 2022 году США одобрили 24 крупных контракта на сумму порядка 28 миллиардов рублей", — уточнил автор.

Как пояснил журналист, американские власти наживаются на поставках военной техники для партнёров по НАТО.

Ранее политик из США Джеффри Янг призвал посадить в тюрьму генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга за предоставление оружия Вооружённым силам Украины (ВСУ) и поддержку киевского режима.