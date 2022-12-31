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FP: США удвоили продажу оружия странам НАТО из-за страха Европы перед РФ

Силовые структуры

Вашингтон в этом году почти вдвое нарастил поставки оружия странам, входящим в состав Североатлантического альянса. Об этом пишет Foreign Policy.

FP: США удвоили продажу оружия странам НАТО из-за страха Европы перед РФ

По мнению обозревателя Робби Грамера, Европа обеспокоена усилением Москвы и успехом Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Он убеждён: именно поэтому лидеры ЕС изо всех сил пытаются запастись высокотехнологичным оборудованием.

"В 2022 году США одобрили 24 крупных контракта на сумму порядка 28 миллиардов рублей", — уточнил автор.

Как пояснил журналист, американские власти наживаются на поставках военной техники для партнёров по НАТО.

Ранее политик из США Джеффри Янг призвал посадить в тюрьму генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга за предоставление оружия Вооружённым силам Украины (ВСУ) и поддержку киевского режима.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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